A Milano la commemorazione di Sergio Ramelli (con saluto romano)

Come ogni anno l'estrema destra scende in piazza per ricordare Sergio Ramelli, il 18enne militante del Fronte della Gioventù aggredito sotto casa il 13 marzo 1975 e morto dopo 47 giorni di agonia. La fiaccolata si terrà lunedì 29 aprile a Milano dalle 20.30. Il corteo partirà da via Ponzio, angolo piazzale Gorini, e arriverà in via Paladini. Qui è previsto il rito del 'presente': i saluti romani.

Gioventù nazionale Milano ha stilato la scaletta degli impegni per la giornata commemorativa. Alle 7.30 verrà apposto uno striscione nei pressi dell'Istituto Molinari che Ramelli frequentava con la scritta "Contro odio e viltà Sergio simbolo di libertà". Nel pomeriggio, alle 17.30 verranno deposte una serie di corone di fiori sotto casa di Ramelli, in via Paladini, a cui seguirà un momento di silenzio. Alle 18.30 "Gioventù Nazionale Milano ripristina la tradizionale Messa in suffragio di Sergio Ramelli, ormai da anni dimenticata in favore di modalità di ricordo più eccentriche", scrivono in una nota. La messa verrà celebrata nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne.

I militanti neofascisti, da CasaPound a Lealtà-Azione fino a Movimento nazionale-La rete dei patrioti, hanno preavvisato la questura e preparato il manifesto. Documento che quest'anno non è stato firmato, come accade solitamente, "i camerati". Nel manifesto, oltre a Sergio Ramelli, è menzionato anche Carlo Borsani, esponente della Repubblica sociale italiana ucciso nel 1945 dai partigiani in piazzale Susa, ed Enrico Pedenovi, consigliere provinciale Msi ucciso a un anno dalla morte di Ramelli da Prima Linea.

La cerimonia istituzionale in ricordo di Sergio Ramelli, invece, si terrà ai giardini intitolati al militante in via Pinturicchio. Sarà presente anche il sindaco di Milano Beppe Sala e gli esponenti milanesi di Fratelli d'Italia. Tra i possibili volti della politica attesi dovrebbe esserci anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.