Elezioni, Palazzo Marino: fila unica per uomini e donne contro discriminazioni

Presidenti di seggio e scrutatori, in occasione delle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, almeno a Milano sono invitati a distribuire elettori ed elettrici in un'unica fila, anziché in due file differenziate per genere. Palazzo Marino, a questo proposito, ha chiesto a coloro che lavoreranno nei seggi di visionare due video tutorial online. Il primo, realizzato insieme ad Arcigay, contiene proprio questa indicazione. Il secondo richiama l'attenzione sul diritto (poco noto) di alcuni elettori, impossibilitati a votare in modo autonomo, a farsi accompagnare in cabina elettorale.

Non è la prima volta che il Comune di Milano invita i componenti dei seggi a comportarsi così. I registri elettorali, per legge, sono divisi in base al genere. Per questa ragione, spesso i presidenti di seggio dispongono due file separate, per 'comodità', ma questa pratica non è obbligatoria e rischia di essere discriminatoria e lesiva verso le persone non binarie e quelle transgender.

Disporsi in fila a seconda del genere assegnato alla nascita può anche arrivare a comportare un 'coming out' decisamente forzato, o a situazioni di imbarazzo, per evitare le quali alcune persone potrebbero rinunciare a recarsi alle urne ed esercitare il proprio diritto di voto. Per evitare questa situazione, dalle elezioni regionali del 2023 il Comune di Milano suggerisce ai presidenti di seggio di non distribuire gli elettori in due file separate e di tenere i registri vicini, procedendo all'identificazione delle persone solo quando arriva il proprio turno, optando per una modalità non discriminante e più rispettosa dell'identità di genere di ciascuno.