Elezioni, a Milano un'unica fila per chi vota: "Non più divisioni in base al sesso, è discriminante"

Nel segno dell'inclusività. In vista delle prossime elezioni europee - urne aperte sabato 8 e domenica 9 giugno - il comune di Milano ha chiesto a presidenti di seggio, scrutatori e scrutatrici di "accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne".

Per questo ai seggi si cercherà di evitare di dividere i votanti per genere, proprio su richiesta dell'amministrazione. "È infatti compito di chi si dedica alle operazioni di seggio garantire che a ciascuna persona, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione o provenienza, sia permesso di esercitare questo diritto in tutta serenità", si legge in una nota di palazzo Marino.

Attraverso un video realizzato con la collaborazione dell'Arcigay Milano, il comune ha voluto dare "un'indicazione ai presidenti di seggio affinché il giorno delle elezioni distribuiscano gli elettori e le elettrici in un'unica fila, anziché dividerli in file differenziate sulla base dei generi femminile e maschile". I registri elettorali, per legge, "sono divisi in base al genere e nella maggior parte dei casi avviene che i presidenti seguano questo criterio per gestire il flusso delle persone che si recano a votare. Si tratta di una pratica in uso da decenni ma che - ha sottolineato palazzo Marino - da diversi anni viene contestata perché discriminante e lesiva nei confronti delle persone transgender e non binarie".

"Mettersi in fila in base al genere assegnato alla nascita costringe, nei casi in cui esso non corrisponda alla propria identità o espressione di genere, a coming out forzati che possono sfociare in situazioni di imbarazzo o disgusto, a causa delle quali molte persone sono portate a scegliere di rinunciare al voto", prosegue la nota del comune.

Per questo motivo, "per la prima volta a partire dalle elezioni regionali 2023, l’amministrazione comunale intende sensibilizzare chi presiede il seggio elettorale affinché, consapevole dell'impatto della divisione in uomini e donne, non distribuisca gli elettori in due file, tenga i registri vicini e proceda all'identificazione delle persone solo quando arriva il proprio turno, optando - ha concluso palazzo Marino - per una modalità non discriminante e maggiormente rispettosa dell'identità di genere di ciascuno".