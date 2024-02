Fiori per Navalny a Milano, identificati dalla polizia

Identificati dalla polizia per avere deposto fiori in memoria del politico e blogger russo Aleksej Navalny, morto venerdì 16 febbraio in circostanze misteriose mentre si trovava in carcere duro in una regione siberiana. È successo a Milano, domenica pomeriggio, presso il giardino intitolato ad Anna Politkovskaja, la giornalista di 'Novaya Gazeta' uccisa nel 2006.

L'iniziativa era stata promossa dall'associazione Annaviva, dedicata proprio alla memoria della giornalista. Una decina di persone si è presentata, nel primo pomeriggio, al giardino, che si trova ai piedi di piazza Aulenti in Porta Garibaldi, per depositare fiori e commemorare Navalny. Secondo quanto si apprende, non era stata chiesta un'autorizzazione, visto che non si trattava di un corteo.

A un certo punto, secondo quanto è stato riferito dal senatore del Partito democratico Filippo Sensi, alcuni agenti hanno identificato i partecipanti all'iniziativa. "Con una interrogazione parlamentare a Piantedosi (ministro dell'Interno, n.d.r.), chiederemo conto di che Paese siamo", ha scritto su X il senatore.