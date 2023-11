A Milano arrivano i fondi per riparare i danni dell’alluvione

L’annuncio è arrivato dalla regione: 1.3 milioni di euro per 76 opere di pronto intervento realizzate dai consorzi di bonifica per riparare ai grossi danni provocati dall’alluvione di luglio. La proposta è stata fatta da Alessandro Beduschi, assessore all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste e approvata dalla giunta regionale. I lavori si concentreranno sulla rete irrigua, in Lombardia divisa in 12 comprensori.

Pronto intervento, oltre che su Milano, anche nelle province di Brescia, Mantova, Lodi, Cremona e Monza e Brianza. “I lavori in parte già conclusi e in parte ancora in corso, sono necessari per ripristinare la corretta funzionalità idraulica dei nostri canali. Oltre a servire l’agricoltura durante la stagione irrigua, sono fondamentali presidi di protezione dal rischio idrogeologico”, spiega Beduschi.

Dei fondi stanziati, 333.700 euro sono destinati alla zona Est Ticino Villoresi, che comprende le province di Milano e Monza. Qui sono previsti 16 interventi. “Ringrazio i consorzi di bonifica lombardi che continuano a lavorare per assicurare la migliore gestione possibile della risorsa idrica lombarda”, afferma l’assessore. Beduschi evidenzia che nel prossimo anno ci sarà un ulteriore finanziamento da 10 milioni di euro nell’ambito del programma di sviluppo rurale per altri interventi, dedicati alle strutture irrigue e di bonifica.