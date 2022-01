La Lega torna 'nordista' e attacca il governo sui fondi Pnrr per la rigenerazione urbana

La Lega torna ad essere 'nordista', almeno in Lombardia e in questo periodo. Nessun ritorno ufficiale al nome con cui il Carroccio era conosciuto fino a qualche anno fa, ma una specie di 'crociata' sui fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana, destinati d'ufficio al sud per il 40 per cento del totale (2,3 miliardi su 5,7 a disposizione), con l'effetto che molti comuni del nord sarebbero stati penalizzati.

Il contrattacco è stato deciso da Fabrizio Cecchetti, deputato milanese e coordinatore lombardo della Lega: nei prossimi giorni, i consiglieri comunali leghisti di tutti i comuni lombardi in cui ve n'è almeno uno presenteranno un ordine del giorno per chiedere al governo di integrare le risorse e rivedere l'assegnazione dei finanziamenti.

Al momento, secondo quanto riferisce Cecchetti, il 92,6 per cento dei progetti presentati da comuni del nord è stato ammesso al bando ma non finanziato. Nell'ordine del giorno si chiede al governo di rifinanziare il bando sulla rigenerazione urbana con 900 milioni, cosa che permetterebbe di finanziare tutti i progetti dichiarati ammissibili, e di riutilizzare nei comuni cosiddetti virtuosi (quelli che rispettano il pareggio di bilancio) le risorse che non dovessero essere spese, per qualunque ragione, negli altri territori.