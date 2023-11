Pronti fondi da 11 milioni di euro per la protezione civile di 221 comuni lombardi

Più di 11 milioni di euro stanziati dalla regione per l’acquisto di mezzi e attrezzature per la protezione civile. Questa è l’iniziativa che devolverà il denaro a 221 enti tra comuni, unioni di comuni, parchi e comunità montane. Le somme saranno rese disponibili in tre rate corrispondenti alle annualità tra il 2023 e il 2025.

"Un finanziamento particolarmente importante poiché consentirà a tante realtà di rinnovare, acquistare e implementare mezzi e attrezzature, sempre più utili per intervenire sul territorio. Somme che generalmente, gli enti più piccoli, hanno difficoltà a reperire nel proprio bilancio”, ha commentato l'assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa, che ha sottolineato “Le cronache di questi giorni e dei mesi scorsi evidenziano che mezzi e attrezzature lombarde sono state utilizzate anche in Emilia-Romagna e in Toscana. Abbiamo pertanto ritenuto fondamentale investire fondi rilevanti del bilancio regionale".

Nello specifico alla città metropolitana di Milano arriveranno 808.871 euro. A beneficiare della cifra più alta la provincia di Brescia alla quale verranno devoluti più di 2 milioni di euro. Nonostante i danni subiti con l’esondazione del Lambro, Monza e Brianza otterrà solo 177mila euro.