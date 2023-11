L'inclusione dei disabili nel lavoro: stanziati 77 milioni di euro

Regione Lombardia stanzia 77 milioni di euro a favore dell’occupazione per le persone con disabilità. La proposta è stata fatta da Simona Tironi, assessora all’istruzione, formazione e lavoro ed è frutto del lavoro congiunto con il Comitato Disabili dal quale sono state accolte tutte le richieste. Del fondo totale, 48,5 milioni di euro serviranno a finanziare le politiche attive con piani provinciali e collocamenti mirati per l’inserimento nel mondo del lavoro. 23,1 milioni di euro serviranno all’inclusione scolastica. Infine, 5,4 milioni di euro verranno destinati a programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, supporto e sostegno alla rete degli operatori.

“L’obiettivo sarà quello di uniformare su tutto il territorio regionale le misure attivate con le risorse del fondo, continuando a mantenere alti standard di qualità”, spiega Tironi. Tante le novità per il biennio 2024-2025 a partire dalla Dote Lavoro strutturata con uno schema unico che armonizzi le procedure che sia coordinato con la Dote Unica Lavoro Disabili e le altre politiche. Focus sull’alternanza scuola lavoro con grande attenzione per tutte le fasi di avvicinamento al mondo del lavoro. I fondi permetteranno anche l’attivazione di programmi di formazione per i docenti.

Non restano indietro anche le persone con disabilità da spettro autistico: aumenta l’età di partecipazione abbracciando anche gli over 29 (fino a ora solo per 16-29 anni). Verrà, inoltre, attivato un servizio di interpretariato nel linguaggio dei segni, proprio per essere il più inclusivi possibili sulle diverse tipologie di disabilità.