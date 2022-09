Moratti o Fontana per la Regione Lombardia? La strada è tracciata

Il candidato presidente della Lombardia del centrodestra "è e sarà Attilio Fontana". L'assicurazione arriva dalla Lega dopo che giovedì Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente della Regione, ha ribadito la sua disponibilità a candidarsi per guidare il Pirellone.

"Squadra che vince non si cambia, il candidato del centrodestra in Regione Lombardia sostenuto da tutti i partiti è e sarà Attilio Fontana - spiegano fonti del Carroccio -. Auguriamo alla sinistra di trovare un candidato altrettanto valido".

Letizia Moratti, ospite della trasmissione Otto e Mezzo su La7, aveva detto senza mezzi toni: "Non mi hanno offerto nessun ministero, ma anche se me lo offrissero direi di no perché sono concentrata sulla mia regione", mantenendo la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione.