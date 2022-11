Attilio Fontana si dice "orgoglioso" di rappresentare i valori del centrodestra

"Il centrodestra è compatto sia a livello regionale che a livello nazionale". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine delle visite in provincia di Bergamo per il progetto 'Aree Interne'. "Sono orgoglioso di poterlo rappresentare - ha aggiunto - e di portare avanti i valori nei quali mi sono sempre riconosciuto e in cui sempre mi riconoscerò".

Come tutti, nelle ultime ore il governatore ha 'conosciuto' il nome di quello che sarà il suo principale sfidante alle prossime elezioni regionali, Pierfrancesco Majorino. Oltre alla sua ex collega di giunta Letizia Moratti. Proprio nei confronti della sua ex vice presidente, nei giorni scorsi, Fontana si è dimostrato molto offeso per alcune sue dichiarazioni 'contro' la Lombardia: "Credo che Letizia Moratti dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni che offendono tutti i lombardi", ha risposto così Fontana alla dichiarazione dell'ex sindaca di Milano, secondo cui la Lombardia non è più il motore trainante del Paese.

"A me sembra che la Lombardia sia ancora più di prima il motore e il punto di riferimento di tutto il Paese, basta vedere i numeri", ha aggiunto Fontana. E comunque "non credo che bisogna far polemica ma si guardino i numeri della ripresa, del Pil, dell'occupazione e i numeri dell'attrattività. Basta vedere i progetti e le iniziative". L'addio al centrodestra di Moratti era arrivato dopo il reintegro dei medici novax deciso dal governo. "Una cosa che è successa improvvisamente nello spazio di poche ore, mi stupisco - ha commentato Fontana -. Forse avremmo dovuto fare un confronto su questo argomento - ha concluso Fontana - e spiegare come comunque la cosa fosse un'anticipazione di un provvedimento che era stato già approvato dal governo Draghi e che si trattava di un numero assolutamente limitato di operatori".