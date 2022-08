Fontana non si candiderà alle elezioni politiche (ma rilancia per le regionali)

"Mancano 7 mesi alle elezioni regionali in Lombardia alle quali mi candido per l'intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura" e quindi "non sarò candidato alle elezioni politiche per questa ragione". Lo ha chiarito il presidente della regione Attilio Fontana in un post su Facebook pubblicato nella giornata di venerdì 12 agosto.

"Non si può pensare seriamente a correre per una elezione già sapendo che quel mandato non potrà essere onorato - ha continuato Fontana -. Bisogna avere rispetto per cittadini e istituzioni. Resterò al mio posto in Regione e lavorerò con la consueta determinazione per concorrere alla affermazione il 25 settembre della Lega e della coalizione del centrodestra".

Il governatore ha poi sintetizzato i punti chiave degli ultimi mesi del suo mandato: "Attenzione alle persone e investimenti per i giovani; sostegno alle imprese e al lavoro; infrastrutture per un territorio che merita parità di condizioni competitive in ogni provincia e grandi eventi come l'appuntamento delle Olimpiadi 2026: sono tutti temi che impegnano la nostra agenda di questo scorcio di legislatura e che già disegnano l'orizzonte verso cui bisogna muoversi spediti e determinati. Questo è il mio impegno di lavoro".