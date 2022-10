Cos'è questa polemica su Fontana "impiegato"

Schermagli elettorali. A Milano, e nel resto della Lombardia, è già caldo il clima in vista delle elezioni regionali del 2023, che dovranno scegliere il successore di Attilio Fontana al Pirellone. E nel weekend si è accesa la polemica proprio sul nome del governatore uscente, che ha già detto di volersi ricandidare nonostante la battaglia tutta interna al centrodestra con la sua vice, Letizia Moratti, anche lei interessata a correre.

La miccia sono state le parole di Pierfrancesco Maran, assessore alla casa del comune di Milano e volto noto del Pd in città. "Possiamo giocarcela non per partecipare ma per vincere. Ce la faremo se nasce qualcosa a Milano, a Varese, a Brescia e non a Roma", ha detto sabato dal palco di "Cominciamo da capo, per la Lombardia, per l'Italia", incontro pubblico organizzato davanti Fondazione Feltrinelli. "Abbiamo messo un impiegato come presidente della Regione. Fontana, per essere ricandidato, aspetta l'autorizzazione del segretario del partito", ha tuonato Maran.

Parole che non sono piaciute al diretto interessato e ai compagni di partito. "Resto basito dalla grave mancanza di rispetto che l’ex enfant prodige del Pd, scaricato in questi giorni anche dal suo sindaco Giuseppe Sala, porta nei confronti della degnissima categoria degli impiegati. L’utilizzo di questo termine in segno di spregio per denigrarmi è la sintesi perfetta per fotografare come la sinistra e il Pd siano lontani anni luce dalla vita reale e dalla gente comune, con un’attenzione rivolta solo ai più abbienti, che vivono nelle Ztl e non hanno il problema dell’Area B o di arrivare a fine mese", ha commentato Fontana. "Infine, comprendo il livore verso chi verrà ricandidato alla presidenza della Regione da parte di un ex rampante talmente considerato dal suo partito al punto di non essere neppure candidato alle recenti elezioni politiche. Viva la Lombardia e soprattutto viva tutti gli impiegati della Lombardia", ha concluso il governatore.

E c'è anche chi, come Samuele Piscina, consigliere comunale in quota Lega, ha chiesto le dimissioni dell'assessore. "Con l'uscita fuori luogo di Maran, Sala ha l'occasione migliore per non perdere la faccia e togliersi di mezzo un assessore ingombrante, scomposto e dall'atteggiamento arrogante. Maran dia subito le dimissioni, altrimenti il sindaco gli tolga subito le deleghe", l'appello del politico del Carroccio. "Le parole di Maran sono irrispettose e fuori luogo, sia nei confronti degli impiegati che della maggiore istituzione lombarda. L'esponente del Pd ancora una volta conferma una mancanza di rispetto e un atteggiamento spocchioso. Sembra proprio che all'assessore bruci ancora l'esclusione dalle liste parlamentari e sia alla ricerca di notorietà per non cadere nell'oblio. Penso invece che questo atteggiamento sia il suo tallone d'Achille, quello che lo ha fatto escludere da qualunque posto di pregio. Voglio ricordare a Maran che è solo grazie agli impiegati, con il loro duro e dignitoso lavoro, che riesce a rendere realtà ciò che sogna la notte. Inoltre, il presidente Fontana è già riconosciuto da tutti i leader del centrodestra come il candidato per la presidenza della Lombardia. Screditare una categoria o il presidente di regione non giova sicuramente al comune di Milano, ma, anzi, crea un forte imbarazzo a Palazzo Marino, dove da tempo ha rapporti delicati con il sindaco che a più riprese - ha concluso Piscina - cerca in ogni modo di scaricarlo".