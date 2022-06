Salvini vede Fontana come candidato naturale per le elezioni regionali 2023

"In Lombardia l'obiettivo è che il centrodestra candidi una sola persona. Se decide di ricandidarsi Fontana, penso che l'intero centrodestra sosterrà il governatore uscente. Qui vedo una strada abbastanza delineata, anche se non voglio imporre nulla a nessuno".

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini parlando delle elezioni regionali in Lombardia nel 2023, nella registrazione di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai Uno. L'altra persona 'candidabile', oltre all'attuale presidente regionale Attilio Fontana, in forza alla Lega, è Letizia Moratti, attuale vice e assessore al Welfare, di Forza Italia.

Parole che confermano quanto detto dallo stesso Salvini a margine di un incontro elettorale a Crema (Cremona). "È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio". Sulla possibile unità del centrodestra alle regionali in Lombardia, Salvini si è detto ottimista: "Il centrodestra sarà unito? Penso proprio di sì", ha affermato.

Il governatore si è anche detto "contento delle affermazioni di Salvini" così come "del sostegno che il mio movimento mi ha dato sempre in questi mesi molto difficili". Quanto alla sua effettiva ricandidatura ha detto: "Valuteremo. Ascoltiamo tutti e poi valutiamo. Mi sono reso disponibile a discuterne".