Fontana e Moratti separati in casa: allo stesso evento ma divisi

Non si sono sciolte le tensioni sulla ricandidatura alle regionali tra il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e la sua vice, Letizia Moratti. Entrambi nella mattinata di lunedì 3 ottobre hanno presenziato allo stesso evento per la presentazione di un'iniziativa di informazione e prevenzione per la salute delle donne in piazza Città di Lombardia, davanti alla sede della Regione, ma non si sono incontrati né sono voluti tornare sull'argomento.

Attraverso il suo staff Moratti aveva in un primo momento annullato la partecipazione "per sopraggiunti impegni istituzionali", ma si è poi presentata, limitandosi a parlare dell'iniziativa e non rispondendo ai giornalisti che le chiedevano se fosse 'rimasta male per le parole di Fontana' di venerdì, quando il governatore aveva parlato di 'rapporto incrinato'. Poco prima di Moratti all'evento in piazza Città di Lombardia aveva partecipato invece il governatore Fontana che sui rapporti con la sua vice aveva affermato: "Ho già detto tutto, non ho nulla da aggiungere".

A chi gli ha chiesto di una sua eventuale disponibilità per il Governo, ad esempio come ministro per l’autonomia Fontana ha risposto: "Penso alla Lombardia e mi concentro sulla Lombardia". E sulla sua candidatura alle regionali il presidente della Regione ha ribadito "io mi sono candidato, aspettiamo ma sono assolutamente convinto di sì".