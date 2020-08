Attilio Fontana dopo il malore: "Se qualcuno pensa, si illude che io possa mollare, non ha capito niente"

"Se qualcuno pensa, si illude che io possa mollare, non ha capito niente". Queste le parole del presidente della Lombardia Attilio Fontana, determinato a onorare il suo "mandato fino alla fine" nonostante l'inchiesta sulla fornitura dei camici che vede indagati lui e il cognato, Andrea Dini e a dispetto del piccolo malore che lo ha momentaneamente costretto a disdire tutti i suoi impegni.

"Io continuerò a combattere per la Lombardia - ha detto il governatore in collegamento video con una iniziativa della Lega in corso a Cervia, trasmesso dal programam 'In onda' di La7 -. Non sono certo queste le ragioni che mi possono far allontanare dall'impegno che mi sono preso con i lombardi e che voglio onorare fino alla fine del mio mandato".

"Di lavoro - ha continuato Fontana - ce n'è tanto, ne abbiamo fatto tanto e ne stiamo facendo tanto, con ottimi risultati, anche con l'uscita dall'emergenza Covid. Grazie alla nostra determinazione, oggi non siamo tra le regioni peggiori d'Italia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho avuto un piccolo infortunio, ma niente di grave - ha detto il presidente lombardo rassicurando i militanti della Lega sulle sue condizioni di salute -. Chi pensava che potesse essere qualcosa che mi metteva in un angolo, si allontani da ogni speranza. Mi riprendo, lunedì sono già in Regione per ricominciare a lottare per la nostra grande Lombardia".