Fontana prosciolto, i leghisti lo accolgono con cori da stadio in Regione

Cori da stadio e giacche levate per mostrare una t-shirt in suo sostegno: così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato accolto dai 'suoi' consiglieri regionali della Lega martedì in aula al Pirellone. Per Fontana era la prima volta in aula dopo il proscioglimento da parte del gup di Milano Chiara Valori per la vicenda dei camici durante le prime fasi di pandemia covid.

La t-shirt, che i consiglieri leghisti hanno mostrato togliendosi la giacca (tranne due), recitava: "Fontana assolto, giustizia è fatta, ora chiedete scusa!". Gli esponenti del partito del Carroccio hanno accompagnato l'ingresso di Fontana in aula con cori come "C'è solo un presidente" e anche qualche sporadico "Padania libera". Dall'altra parte, i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno issato cartelli con scritto "ai lombardi la sentenza", in riferimento alle prossime elezioni regionali, che si terranno nel 2023.

La vicenda giudiziaria

Il 13 maggio il gup Chiara Valori ha prosciolto tutti e cinque gli imputati sulla vicenda dei camici con il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Nessun processo, dunque, né per Fontana né per il cognato Andrea Dini, titolare dell'azienda tessile Dama, né per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex direttore generale e dirigente di Aria, la centrale acquisti regionale. Prosciolto infine Pier Attilio Superti, vicesegretario regionale della Regione.

Secondo l'accusa, la Dama avrebbe dovuto fornire 75 mila camici e settemila set di dispositivi di protezione per un importo di 513 mila euro. Ma, quando era emerso il possibile conflitto d'interessi (la moglie di Fontana deteneva il 10 per cento di quote in Dama), gli indagati avrebbero tentato di simulare un "contratto di donazione" per i 50 mila camici frattanto già consegnati. La tesi difensiva parlava invece di una fornitura che si è trasformata in donazione consentendo alla Regione di risparmiare 513 mila euro.