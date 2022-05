Ecco perché Fontana è stato prosciolto per i camici del cognato durante il covid

Nessun danno, ma semmai un risparmio per Regione Lombardia: la fornitura di camici ai tempi della pandemia covid, nel 2020, si è risolta per questo nel proscioglimento di Attilio Fontana, presidente regionale, da parte del gup di Milano Chiara Valori. Fontana era accusato di frode per avere sostanzialmente simulato una donazione fin dall'inizio, a riguardo dei 75 mila camici (poi diventati 50 mila) forniti dalla Dama, la scoietà tessile di proprietà del cognato del presidente Andrea Dini (e, per il 10 per cento, dalla moglie).

Nelle motivazioni rese note il 26 maggio, si legge che Dini aveva chiarito fin da subito di non voler consegnare gli ultimi 25 mila camici, e che intorno al 20 maggio 2020 si era cercato di risolvere il problema dell'imbarazzo nascente, vista l'inchiesta giornalistica appena scaturita, ma senza cercare a posteriori "di considerare la fornitura come a titolo gratuito fin dall'origine". Anche perché le prime fatture erano già state emesse. Fontana, dunque, si trovava "in forte imbarazzo", ma senza che si sia commesso un reato per rimediare.

Un ultimo appunto proprio riguardo ai 25 mila camici mai arrivati. Il gup fa notare che, certamente, quei camici potevano essere molto utili alle strutture sanitarie regionali, ma il bisogno non era "così impellente come nelle prime settimane dell'emergenza", per cui non si può parlare di danno subìto dalla Regione e dalle stesse strutture sanitarie.