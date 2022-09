"I lombardi affrontano tutti i problemi senza mai piangersi addosso"

"Io ho già detto che sono orgoglioso di poter continuare questa attività che ritengo molto bella e che mi ha dato tante gioie, ma anche tante preoccupazioni e angosce. Sono pronto": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante una conferenza stampa organizzata nella sede della Lega di Varese in merito alla sua potenziale ricandidatura alle Regionali del 2023.

"Per Matteo Salvini sono già il candidato - ha aggiunto - anche gli altri alleati hanno espresso parole di apprezzamento. Non c'è ancora la formalizzazione di tutti e quattro i leader, ma simbolicamente lo hanno già detto". Come ha spiegato Fontana "aver a che fare con i lombardi è il lavoro più bello che esiste al mondo. Cittadini come loro sono un qualcosa di diverso - ha concluso - affrontano tutti i problemi senza mai piangersi addosso".