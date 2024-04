G7 Trasporti, Fontana: "Chiederamo l'1% di Trenord"

"La Lombardia vuole assumere un ruolo più importante in materia di mobilità. Per fare questo, il primo passo è quello di avere la piena governance di Trenord". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la riunione del G7 Trasporti in corso all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L'obiettivo è un accordo con Ferrovie dello Stato per ottenere l'1% di quota "che ci consentirebbe di avere la governance completa di questa importante società", ha spiegato il governatore.

Se si compirà questo primo passo, il secondo prevede la creazione di un "cluster del trasporto regionale" attraverso una riflessione con tutti gli attori del settore per "creare massa critica e un partenariato credibile e ambizioso in grado competere nel panorama internazionale", afferma Attilio Fontana. Il presidente della Regione ha evidenziato la centralità dei trasporti e delle infrastrutture che non solo "devono consentire di trasportare persone e merci, ma anche trasferire culture, idee e ogni tipo di conoscenze".

Non sono tardate le prime critiche. Il capogruppo del M5s in Lombardia, Nicola Di Marco, afferma: "Dati e risultati alla mano, il presidente Fontana sbaglia ancora una volta. Visto il modo fallimentare con cui Regione Lombardia, che di fatto ha già la piena governance di Trenord, ha gestito negli ultimi anni il trasporto ferroviario, semmai dovrebbe essere il presidente a cedere le quote regionali a FS".