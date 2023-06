Trenord non ha nessun problema, secondo Fontana

Nessun problema, Trenord è un'azienda che lavora bene. Questo, in sintesi, il pensiero del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che nella giornata di venerdì ha difeso l'azienda dopo l'attacco dell'assessore ai trasporti Franco Lucente (Fdi).

"Stiamo lavorando e abbiamo lavorato bene per cinque anni - ha dichiarato Fontana nel pomeriggio di venerdì 30 giugno a margine della conferenza stampa sul progetto dei treni a idrogeno -. In questi mesi abbiamo proseguito il nostro percorso per fare in modo che il servizio sia sempre più efficiente con risultati davvero positivi, tant'è vero che in occasione della presentazione del 111esimo ‘nuovo treno’ abbiamo riscontrato come la qualità del servizio fosse migliorata".

Secondo Fontana i problemi di Trenord non sarebbero strutturali, ma riguarderebbero solo gli ultimissimi giorni. "Durante questa settimana - ha aggiunto Fontana - si sono verificati un po’ di problemi e la lettera inviata dall'assessore Lucente, che viaggiava sull'entusiasmo dei miglioramenti fin qui ottenuti, è frutto dell’essere un po’ amareggiato proprio da quanto accaduto in questi ultimi giorni. Una situazione che considero come assolutamente eccezionale perché sono convinto che sia stata imboccata la strada giusta e che quindi proseguiremo in questa direzione".

L'affondo del Pd: "Il servizio non andava riaffilato a Trenord"

Anche il Pd è entrato nella questione politica criticando la decisione della giunta di riaffidare il servizio a Trenord. "A volte ci si chiede se in politica esista il principio di non contraddizione - ha tuonato Emilio Del Bono, esponente Dem in consiglio regionale -. L’assessore Lucente ha pesantemente stigmatizzato l’inefficienza e la mancanza di rispetto del contratto di servizio di Trenord e ha sottolineato che sono in crescita ritardi e disservizi. Ma a fronte di questa desolante verità, la Giunta e lo stesso Lucente propongono di riaffidare in modo diretto, senza gara, per altri 10 anni il servizio ferroviario ancora a Trenord, con una vertiginosa crescita di corrispettivi che Regione Lombardia garantirà alla società, pari a quasi 100 milioni di euro l’anno in più. Un riaffidamento che si intende fare senza una pur minima valutazione della qualità del servizio offerto, del livello di gestione della società stessa, peraltro controllata dalla Regione, delle esigenze di una sua profonda riorganizzazione. Il pessimo governo della mobilità pubblica da parte di Regione Lombardia sinceramente a volte sembra non avere proprio né testa né coda."