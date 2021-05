I consiglieri comunali di Forza Italia che vogliono la bandiera israeliana a Palazzo Marino

Mentre il conflitto tra israeliani e palestinesi continua a mietere vittime tra i civili e a perdere la vita sono anche bambini, la comunità internazionale si mobilita per chiedere di mettere fine allo scontro. A Milano giovedì oltre mille persone hanno manifestato in piazza Duomo a favore della liberazione dei territori occupati dello Stato palestinese. Nel frattempo, invece, alcuni consiglieri comunali di Forza Italia hanno avanzato la richiesta di esporre la bandiera israeliana fuori da Palazzo Marino.

"Preparerò una mozione urgente da presentare nel primo consiglio comunale utile per chiedere al sindaco Beppe Sala di issare la bandiera con la Stella di David sulla facciata di Palazzo Marino - scrive Alessandro De Chirico sul suo profilo social - . Spero che le azioni del primo cittadino meneghino mi anticipino, ma ritengo doveroso manifestare solidarietà agli amici israeliani e in particolare verso la città di Tel Aviv, città gemellata con Milano, che da giorni è bombardata da milizie terroriste vicine ad Hamas. Sono rimasto sorpreso nel constatare l'assenza davanti alla Sinagoga di Milano, ieri, del sindaco o di un rappresentante della giunta comunale".

Un presidio davanti alla sinagoga, sempre mercoledì 12 maggio, aveva visto esponenti della comunità ebraica milanese manifestare a favore di Israele. Oltre al rabbino capo Alfonso Arbib, presenti anche alcuni politici, tra cui il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio De Pasquale e il consigliere regionale leghista Gianmarco Senna.

Circa 3mila, invece, i cittadini che giovedì hanno voluto manifestare solidarietà al popolo palestinese - che in questi ultimi giorni ha visto decine e decine di civili morire sotto il fuoco israeliano - al raduno che si è svolto giovedì pomeriggio in piazza Duomo. Tra le richieste, come si leggeva sui manifesti esposti dai presenti, lo stop allo "Stato di occupazione" di Israele e alla "complicità dell'Italia con i sionisti". Alcuni dei partecipanti all'iniziativa hanno anche bruciato una bandiera di Israele e su questo gruppo sono in corso indagini della questura.

"Abbiamo bisogno della solidarietà di tutti - l'appello di Gaza Free Style e delle altre sigle promotrici dell'evento -. È nostro dovere stare al fianco del popolo palestinese che ogni giorno resiste, lotta e sopravvive ad uno dei tentativi più subdoli di pulizia etnica".