Chi è Franco Lucente, assessore ai Trasporti di Regione Lombardia

Franco Lucente è il nuovo assessore ai Trasporti di Regione Lombardia: fa parte della "quota Fratelli D'Italia" della nuova Giunta Fontana.

Il 48enne è nato Catanzaro e fa l'avvocato dopo una laurea in Statale a Milano. Nell’aprile 2000 viene eletto nel Consiglio circoscrizionale di Milano 2 – Lavanderie del Comune di Segrate dove si occupa in particolare di sicurezza vivibilità dei quartieri. Nel maggio 2001 è candidato nella lista di Alleanza Nazionale per il Consiglio di Zona 4 del Comune di Milano. È stato candidato sindaco di Tribiano nel 2004, venendo eletto consigliere comunale. Nelle elezioni del 2009 viene eletto sindaco di Tribiano, portando per la prima volta il centrodestra alla guida del Comune.

Dal 2013 ricopre la carica di coordinatore per la Provincia di Milano del partito Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale. Il 25 maggio 2014 è riconfermato sindaco di Tribiano con il 63% dei voti. Nel 2018 viene eletto consigliere regionale della Lombardia, diventando capogruppo di Fratelli d’Italia. Si dimette quindi dalla carica di sindaco di Tribiano. Nel 2019 viene eletto nel Consiglio comunale del Comune di Paullo.