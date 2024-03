L'assessore La Russa sulle manganellate a Pisa: "Ragazzi usati come avanguardia delle vecchie spranghe"

I ragazzi che manifestano? "Li usate come avanguardia delle spranghe che 50 anni fa usavano i loro nonni". Così, rivolto ai consiglieri di centrosinistra, l'assessore regionale Romano La Russa, di Fratelli d'Italia, martedì 12 marzo in aula, durante il dibattito sulla mozione di solidarietà alle forze dell'ordine presentata dal leghista Davide Caparini. Una mozione che trae origine anzitutto dagli scontri in via Padova, domenica 3 marzo, durante la presentazione di un libro della moglie di Caparini, l'eurodeputata Silvia Sardone, contro cui i centri sociali avevano organizzato un presidio.

Durante il dibattito non è stato l'unico momento polemico. Un altro si è avuto quando Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha occupato i banchi della giunta come "gesto simbolico e pacifico - ha poi spiegato - per dimostrare la mia vicinanza a tutti coloro che manifestano e manifesteranno, in difesa di tutte le idee, meglio se contrarie alle mie".

Nella mozione, tra l'altro, si uniscono episodi diversi: si cita via Padova ma si cita anche il corteo di Pisa del 23 febbraio, sul quale si legge che poliziotti e carabinieri "sono tenuti a far rispettare i limiti" assegnati al corteo, "che deve essere autorizzato" (in realtà non è proprio così: è sufficiente annunciarlo, poi eventualmente va concordato il percorso, ma di autorizzazione formalmente non si parla). Va ricordato che, dopo i fatti di Pisa, intervenne il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, stigmatizzando le manganellate agli studenti.

Tra un'accusa e l'altra, la frase dell'assessore La Russa: "I minorenni che difendete, li usate come avanguardie delle spranghe che 50 anni fa usavano i loro nonni". Affermazione non passata inosservata. Carmela Rozza, del Partito democratico, gli ha replicato che "50 anni fa eri il picchiatore di San Babila". Alla fine la mozione è passata con i voti del centrodestra.