Frasi contro Ramelli su una scuola: "Tutti i fasci con una chiave inglese fra i capelli"

Blitz antifascista sui muri dell'istituto Ettore Conti di largo Gavirate a Milano (zona San Siro) nella mattinata di mercoledì 18 maggio. Sui muri della scuola sono comparse delle scritte in cui si fa riferimento a Sergio Ramelli, il militante di estrema destra ucciso nel 1975 (a soli 18 anni) da alcuni estremisti di sinistra. "Tutti i fascisti come Ramelli con una chiave inglese fra i capelli" e "Milano antifa, più fasci morti", questi i due slogan dipinti con della vernice rossa.

A denunciare il fatto è stato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a palazzo Marino. "Gli inutili idioti dei collettivi studenteschi hanno voluto commemorare il cinquantenario dell’omicidio Calabresi a modo loro: da vigliacchi ignoranti", ha commentato Granelli attraverso una nota. "Ovviamente – ha continuato il forzista - un’azione attuata con il favore del buio, nascondendosi esattamente come accusano altri di fare e dimostrando di non avere la più pallida idea di cosa sia la militanza politica, un’attività che quelli che hanno qualche cosa da dire svolgono alla luce del sole. Si tratta - ha aggiunto l'azzurro - di gente di cui non bisognerebbe nemmeno occuparsi, abituati a fare i leoni da tastiera di giorno e a scrivere sui muri di notte senza nemmeno firmarsi, perché a essere vermi non ci vuole certo coraggio".

Il blitz antifascista a San Siro è arrivato a stretto giro dalla notizia dell'apertura di un'indagine della procura per manifestazione fascista riguardo la manifestazione del 29 aprile in memoria di Sergio Ramelli, manifestazione terminata con saluti romani e con la cosiddetta cerimonia del presente.

Chi era Sergio Ramelli

Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, fu aggredito e ucciso a colpi di chiave inglese nel 1975 a Milano da un gruppo di militanti dell’estrema sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia.

Tutto iniziò con un tema di italiano: il professore di lettere dell'itis Ettore Molinari chiese ai ragazzi di descrivere un episodio che li avesse impressionati. Ramelli scrisse un tema sul primo assassinio delle Brigate rosse, l'omicidio compiuto a Padova del 1974 in cui i terroristi entrarono nella sede del Msi uccidendo a freddo Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. Il tema finì nelle mani dei membri del collettivo politico di Avanguardia operaia, fu duplicato e affisso sui muri della scuola. L'aggressione avvenne il 13 marzo 1975. Il giovane, a causa dei traumi riportati, morì il 29 aprile, oltre un mese e mezzo dopo la zuffa.

Per l'omicidio furono condannati Marco Costa, Giuseppe Ferrari Bravo, Claudio Colosio, Antonio Belpiede, Brunella Colombelli, Franco Castelli, Claudio Scazza e Luigi Montinari.