Il ministro Frassinetti (FdI) commemora Fausto e Iaio

Nessuna contestazione, lunedì mattina, nei pressi del Liceo artistico Brera di Milano, dove la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia) ha portato un mazzo di fiori depositandolo accanto alla targa dedicata a Fausto Tinelli e Lorenzo 'Iaio' Iannucci, i due militanti del centro sociale Leoncavallo uccisi al Casoretto nel 1978. La cerimonia è stata breve. Tra i partecipanti, oltre alla preside Emilia Ametrano e al fratello di Tinelli, Bruno, alcuni studenti. Il liceo era frequentato proprio da Tinelli.

"Avevo già preannunciato che sarei venuta", ha commentato Frassinetti, "quando ero assessora all'edilizia scolastica della provincia avevo fatto mettere due targhe, una per Ramelli all'Itis Molinari e una per Tinelli qui, quindi mi sembrava giusto, come sottosegretaria all'istruzine, mettere i fiori sulle targhe in queste due scuole".

Frassinetti, studentessa di giurisprudenza all'epoca dell'omicidio di Fausto e Iaio, ha ricordato che "era un periodo particolare" durante cui "ci fu una tremenda guerra tra giovani. Volevo portare un ricordo, anche un monito affinché non accada più che dei ragazzi si ammazzino". Alla commemorazine di Ramelli al Molinari, Frassinetti era stata contestata all'esterno da un gruppo di manifestanti.