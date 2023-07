FdI contro le carriere alias. L'opposizione: "Mozione infame"

Fratelli d'Italia contro le carriere alias. Se ne discuterà in Regione martedì prossimo in Consiglio. Il partito della premier Giorgia Meloni, con il primo firmatario Giacomo Zamperini, ha presentato una mozione che vuole "annullare o disapplicare" il regolamento delle carriere "alias". Inoltre, Fratelli d'Italia chiede di "contrastare con azioni concrete ogni tipo di illecito" da parte delle scuole e delle associazioni che aderiscono alla carriera alias, rispettando le leggi vigenti.

La mozione ha suscitato la reazione del Movimento Cinque Stelle della Lombardia, che ha richiesto il ritiro di quella che ha definito "una vergognosa mozione di Fratelli d'Italia" che vuole "intervenire contro i regolamenti scolastici sulla carriera alias". La consigliera del M5S Paola Pizzighini ha accusato il partito di Meloni di approfittare della chiusura delle scuole per portare avanti "una mozione infame", ma ha avvertito che non mancherà l'opposizione.

In risposta alla mozione, l'Unione degli universitari prende posizione e critica aspramente la proposta con prima firma del consigliere Zamperini che attacca anche il regolamento dell'Università di Milano. "Altro che capricci, la carriera alias è un diritto fondamentale che permette di esprimere a pieno la facoltà di autodeterminazione. La carriera alias è pertanto funzionale all'inclusione e al diritto allo studio per le persone che ne vogliano godere, in un ambiente non privo di ostilità e discriminazioni come quello universitario. Riteniamo la mozione disgustosa e sbagliata" spiega la coordinatrice dell'Udu, Camilla Piredda.

"I consiglieri di Fratelli d'Italia - afferma Marta Andreoletti, coordinatrice Udu Milano - sono disinformati. Vogliamo avvisarli che tutti gli atenei pubblici della Lombardia hanno attivato la carriera alias e non solo l'Università di Milano: sono colpevoli anche Bicocca, Politecnico, Pavia, Brescia, Bergamo e Insubria. A loro ricordiamo che la Regione non ha alcuna competenza sui rapporti civili e ribadiamo come debbano tenere giù le mani dai diritti faticosamente acquisiti".

Che cos'è la carriera alias

Per carriera alias si intende una procedura che permette alle persone transessuali di usare il nome scelto in classe, invece di quello anagrafico. Si tratta di un profilo burocratico, alternativo e temporaneo, che non ha valore legale al di fuori della scuola. Serve a tutelare il benessere psicologico e il diritto allo studio delle persone trans, che spesso subiscono discriminazioni e ostilità nel contesto scolastico. Per richiedere la carriera alias, bisogna presentare una domanda alla scuola o all'università frequentata, allegando eventualmente un certificato medico che attesti l'incongruenza di genere. Non esistono però linee guida nazionali per regolare la procedura, quindi ogni istituto ha un suo metodo.