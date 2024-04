Giulio Gallera collassa alla Milano Marathon, soccorso dall'ambulanza

Brutta giornata alla Milano Marathon per Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore regionale al welfare. Il politico, che è anche un appassionato di pratica sportiva, ha partecipato alla corsa ma, quando si trovava ormai al 41esimo chilometro, quasi alla fine, ha avuto un collasso ed è stato portato in ospedale.

Lo racconta lui stesso sui social, domenica pomeriggio. "Purtroppo - scrive - la maratona di Milano per me è finita nel peggiore dei modi. Ho avuto un collasso al 41esimo km e non sono riuscito a concluderla. Mi hanno portato in ambulanza all'ospedale da campo, dove mi hanno fatto due flebo e ora sto molto meglio. Una giornata troppo calda, la prima giornata calda, e un ritmo troppo veloce probabilmente sono state la causa. Sono molto arrabbiato ma sono cose che capitano".

"La prossima maratona andrà sicuramente meglio", conclude Gallera, che ha 54 anni ed è un appassionato di sport.