Il garante dei detenuti in Ungheria si occuperà di Ilaria Salis

Il garante dei detenuti dell'Ungheria (che a Budapest si chiama commissario per i diritti fondamentali), su sollecitazione dell'organismo omologo italiano, ha preso ufficialmente in carico il caso di Ilaria Salis, in carcere in Ungheria da un anno, accusata di avere partecipato a scontri con militanti neonazisti e per la quale è appena iniziato il processo. La donna, che ha 39 anni ed è originaria di Monza, rischia fino a 27 anni di reclusione, dopo avere rifiutato un patteggiamento a 11 anni, e da tempo denuncia, con lettere ai suoi avvocati, le disumane condizioni di detenzione a cui è sottoposta.

Alla prima udienza del processo, che si è svolta il 29 gennaio, ha fatto molto scalpore vedere la donna portata in aula di Tribunale con le catene ai polsi e ai piedi e condotta da una poliziotta con una specie di guinzaglio. Le immagini hanno generato sconcerto quasi generale in Italia, con preoccupazioni condivise in modo bipartisan sebbene con toni diversi e con qualche eccezione, come quella del vice segretario della Lega Andrea Crippa, neo compagno di Anna Falchi, che ha dichiarato che "ogni Paese punisce come vuole", mentre altri esponenti leghisti hanno auspicato che, se riconosciuta colpevole, a Ilaria Salis non sia più permesso d'insegnare nelle scuole.

La settimana scorsa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un'informativa sulla questione in Parlamento, ha spiegato che, per tentare di far scontare gli arresti domiciliari in Italia alla donna, è necessario, prima, che i giudici di Budapest glieli accordino. Diversi esponenti di opposizione hanno replicato che il governo non avrebbe fatto nulla per evitare alla donna trattamenti degradanti in carcere, nonostante l'ambasciata italiana a Budapest fosse informata della situazione già da tempo.

Il murale intimidatorio

Intanto nella capitale ungherese è comparso un murales che raffigura una donna impiccata a una forca, con la scritta "Ila antifascista", chiarissimo e inequivocabile riferimento proprio all'italiana. Il ministro Tajani ha incaricato l'ambasciatore a Budapest, Manuel Jacoangeli, di verificare con le autorità ungheresi i fatti relativi a un'immagine che, a Roma, considerano senza mezzi termini intimidatoria. E, nei boschi intorno alla capitale, si è svolto l'annuale raduno neonazista legato alla morte di migliaia di soldati nazisti e collaborazionisti ungheresi durante un tentativo fallito di rompere l'assedio dell'Armata Rossa sulla città, nel 1945. Lo stesso raduno durante il quale, l'anno scorso, Ilaria Salis fu arrestata.