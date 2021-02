Governo Draghi: i milanesi Massimo Garavaglia al Turismo e Marta Cartabia alla Giustizia

Il leghista Massimo Garavaglia è il nuovo ministro del Turismo nel Governo Draghi, mentre Marta Cartabia sarà responsabile del dicastero della Giustizia, scelta come tecnica. Si è saputo venerdì sera quando il presidente del consiglio incaricato, sciogliendo la riserva dopo un colloquio col presidente della Repubblica, ha letto i nomi dei 24 ministri del suo futuro governo.

Garavaglia, originario di Cuggiono (Milano), è stato sindaco di Marcallo con Casone dal 1999 al 2009 e poi assessore al bilancio di Regione Lombardia nella giunta guidata da Roberto Maroni; infine è stato sottosegretario all'Economia nel primo Governo Conte, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. Mentre era sottosegretario, è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta per una vicenda relativa a quand'era assessore in Regione, sull'appalto del trasporto dei dializzati. In era Covid si è fatto notare per una burrascosa seduta alla Camera finita in un battibecco tra esponenti lombardi della Lega e del Pd sul Dpcm di inizio novembre 2020.

Marta Cartabia, originaria di San Giorgio su Legnano, è stata la prima donna eletta presidente della Corte Costituzionale, nel 2019. Ha mantenuto l'incarico fin quando è scaduto, a settembre 2020, il suo mandato di giudice costituzionale. Professore ordinario di Diritto costituzionale, nel settembre 2011 è stata nominata dal Presidente della Repubblica giudice della Corte costituzionale, di cui è poi stata vicepresidente dal novembre 2014 e presidente dal 2019. Il suo nome, durante l'estate 2019, era entrato nel toto-nomine per la presidenza del Consiglio e nel 2015 era stata citata come possibile candidata alla presidenza della Repubblica.