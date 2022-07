"Milano cancelli il gemellaggio con San Pietroburgo e lo attivi con una città ucraina"

Il comune di Milano cancelli definitivamente il gemellaggio con la città russa di San Pietroburgo. Lo chiede Enrico Marcora, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ricordando che, sul sito del comune, tra le città gemellate con il capoluogo lombardo, è sempre presente la seconda città della Federazione Russa.

"E' inaccettabile il silenzio del sindaco Sala su un rapporto con San Pietroburgo. Una parola e una presa di posizione politica ci deve essere", il commento di Marcora, che propone anche, per Milano, un gemellaggio con una città dell'Ucraina, per "aprire un rapporto di collaborazione, che sia oggi di solidarietà e domani di ricostruzione per il futuro".

La sospensione per la legge omofoba

A novembre del 2012 il consiglio comunale di Milano approvò una mozione per sospendere il gemellaggio con San Pietroburgo (si astennero solo Basilio Rizzo di Milano in Comune e Mattia Calise del Movimento 5 Stelle, mentre il centrodestra abbandonò l'aula). La mozione era stata presentata dal radicale Marco Cappato in risposta alla legge sulla "propaganda dell'omosessualità" in vigore nell'ex capitale dell'impero zarista proprio da quell'anno.

Da allora, per quel che si sa, i rapporti tra Milano e San Pietroburgo sono rimasti sospesi, anche se, sul sito del comune, il gemellaggio risulta comunque in essere. Ora, con l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, Marcora chiede un intervento ancora più netto.