Azione si 'ingrandisce': due nuovi consiglieri nel Municipio 5

Due consiglieri di Municipio (entrambi nel 5, quello di Ticinese, Vigentino, Chiesa Rossa e Gratosoglio) entrano in Azione: si tratta dell'ex vice presidente Elisabetta Genovese (ex Lista Sala) e di Erminio Galluzzi (ex Forza Italia). Sono stati 'presentati' in conferenza stampa lunedì negli uffici dei gruppi a Palazzo Marino, alla presenza tra gli altri di Giulia Pastorella, vice presidente di Azione, e della parlamentare Maria Stella Gelmini.

"È un'ottima notizia per Azione l'allargamento della squadra", ha detto Gelmini: "Abbiamo già un gruppo importante in Comune, allargarlo nei Municipi è conferma che il partito persegue due obiettivi: la presenza sui territori vicini al cittadino e il mescolare esperienze differenti come punto di riferimento per le sensibilità liberale, riformista e popolare".

"Il nostro è un benvenuto non recente, vista la candidatura di Elisabetta Genovese nella Lista Moratti alle elezioni regionali del 2023", ha aggiunto Pastorella: "Valorizziamo temi che non sono di sinistra o di destra, ma del territorio, come l'inclusione sociale (Genovese si è occupata molto delle carceri, e nel Municipio 5 ha sede quello di Opera, n.d.r.) o le barriere architettoniche".

Per Carmine Pacente, consigliere comunale, presente all'incontro, "i consiglieri di Municipio funzionano sia come 'sentinelle' di quanto succede sia come 'comunicatori' delle trasformazioni della città grazie anche a strumenti come il Pnrr e i fondi europei".