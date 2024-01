Autovelox e cartelli: così il ponte della Ghisolfa diventa più ciclabile

Autovelox mobili con pattuglie della polizia locale e una massiccia segnaletica sia a terra che verticale per evidenziare il limite di velocità di 50 chilometri orari. Sono tra le misure previste da palazzo Marino per migliorare nel breve periodo la sicurezza sul ponte della Ghisolfa in attesa della realizzazione della ciclabile vera e propria. In campo, ma in uno step successivo, anche l'ipotesi di chiudere la svolta a destra e vietare il traffico veicolare nel raccordo verso via Delfico, punto particolarmente critico del cavalcavia per il sovrapporsi delle manovre dei diversi mezzi, compreso il filobus, che devono proseguire dritto o svoltare.

L'idea è di rendende la parte di tracciato ciclopedonale. Su questa ipotesi dovrà esprimersi il Municipio 8, competente per la zona. Gli interventi sono stati illustrati dal responsabile ciclabilità della Direzione Mobilità del Comune, Nicola Nicoliello in una riunione congiunta della sottocommissione Mobilità Attiva e della commissione Sicurezza del Consiglio comunale.

Il presidente della sottocommissione mobilità attiva Marco Mazzei (Lista Sala) ha ricordato i contorni della questione: "Nell'ultimo bilancio partecipativo un progetto dei cittadini aveva vinto per la realizzazione di una pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa ma dalle verifiche tecniche è emerso che i fondi non sarebbero stati sufficienti. E' necessario spostare anche i pali del filobus. Oggi siamo nella fase in cui progetto è in corso" nel frattempo "abbiamo deciso di dare riscontro ai cittadini con misure provvisorie" perché "è necessario garantire sicurezza". Gli interventi illustrati stamane, come ha spiegato Nicoliello sono "in attesa della ciclabile ma potranno poi restare" anche quando questa sarà realizzata. La spesa previsa è tra i 5 e i 10mila euro. Critici i consiglieri di centrodestra che hanno parlato di misure che "non creano alcun beneficio né in termini di sicurezza né in termini di viabilità".

Non solo, verranno disegnati anche rallentatori ottici per la velocità. Sarà migliorato inoltre lo spartitraffico e verrà tracciata anche la banchina di un metro sul lato destro delle corsie, come previsto dalle normative. L'intervento riguarderà tutto il cavalcavia, con segnaletica ripetuta. I lavori saranno fatti di notte per non incidere sulla viabilità e saranno effettuati quando le temperature saranno idonee per la vernice e per il fissaggio delle bande magnetiche. Da parte del Comune è stato inoltre chiesto al Mit di poter installare cartelli di tipo informativo, non previsti dal Codice della strada, per segnalare la presenza dei ciclisti e consigliare la distanza di sicurezza da tenere tra le auto e le biciclette.