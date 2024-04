Il cantiere "lumaca" che fa arrabbiare la politica

Della trasformazione di Lorenteggio e Giambellino si parla dal 2016 quando è stato siglato un accordo tra Regione, Comune di Milano e Aler per la riqualificazione dei quartieri. Un progetto che richiede un capitale da 100 milioni di euro e che, da allora, va a rilento. A partire dalla data di inizio, che dalla firma dell'accordo è stata posticipata fino al 2020. A tornare sull'argomento è il capogruppo del M5s in Lombardia, Nicola Di Marco che ha chiesto alla Regione un prospetto sulle tempistiche di fine cantiere. A oggi gli interventi di bonifica di via Giambellino 150, via Lorenteggio 179, via Odazio 8 e via Lorenteggio 181, non sono ancora stati avviati.

"Opere attualmente in corso, seppur con notevoli ritardi a seguito della risoluzione del contratto per gravi inadempienze con la prima impresa aggiudicataria, in via Segneri 3 e concluse in via Manzano 4. Quest’ultimo forse è l’unico cantiere per il quale è lecito auspicare che i tempi di chiusura indicati da Regione Lombardia, ovvero dicembre 2024, saranno rispettati", spiega Di Marco in una nota dicendosi scettico sul fatto che si riesca a rispettare tale scadenza, plausibile più per via Segneri e via Lorenteggio.

La scadenza dei termini, ricorda il capogruppo M5s, era stata fissata inizialmente per il 2023 per evitare che i fondi europei (che finanziano il progetto con circa 60 milioni di euro) venissero perduti. Per questo i termini sono stati successivamente prorogati al 2026. "Il Movimento Cinque Stelle continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, ricordando a Regione Lombardia che la rigenerazione urbana dei quartieri popolari non si fa con le conferenze stampa, ma attraverso interventi puntuali e tempi certi. Altrimenti si illudono i cittadini", conclude Di Marco.

Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che si concentra sui disagi arrecati a commercianti e residenti dal cantiere del parcheggio di via Scalabrini. "Circa un mese fa ho presentato una mozione per impegnare la giunta a reperire fondi utili a ristorare tutte le attività commerciali colpite dai cantieri lumaca che hanno reso insicura e invivibile l'area", afferma De Chirico.