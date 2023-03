Chi è Gianluca Comazzi, assessore al Territorio di Regione Lombardia

Gianluca Comazzi è il nuovo assessore del Territorio di Regione Lombardia. Il suo nome, in "quota Forza Italia", era tra quelli ampiamente papabili per far parte della nuova Giunta Fontana.

Il 42enne milanese è laureato in Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano. A 20 anni ricopre l’incarico di vice presidente della Commissione Cultura e della Commissione Parchi e Giardini della Zona 9 del Comune di Milano. Nel 2006 viene nominato, dal sindaco Letizia Moratti, Garante per la tutela degli animali del Comune di Milano. Nei 5 anni del suo mandato vengono realizzati diversi progetti. Tra i più importanti il nuovo Parco Canile del Comune, struttura ubicata in via Privata Aquila. Sono circa 300 le aree cani realizzate e utilizzate ogni giorno da migliaia di cittadini, che hanno portato Milano a essere la prima città a livello europeo per numero di spazi dedicati alla socializzazione tra persone e animali.

Dal 2010 al 2011 riveste l’incarico di responsabile politico dell’assessorato di Regione Lombardia Sistemi verdi e paesaggio. Sempre nel 2011 viene indicato dall’Anci, Associazione nazionale dei comuni italiani, come delegato nella consulta sul randagismo di Regione Lombardia. Nel giugno 2016 viene rieletto nel Consiglio comunale di Milano con un grande successo individuale nella lista di Forza Italia e ne diventa capogruppo. Alle elezioni del 4 marzo 2018 viene confermato in Consiglio regionale e viene eletto all'unanimità capogruppo di Forza Italia. Alle elezioni dell'ottobre 2021 viene confermato anche in Consiglio comunale.