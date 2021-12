Milano avrà i giardini dedicati a Harvey Milk, attivista Lgbt. Il centrodestra fa ostruzionismo

I giardini di piazza VI Febbraio, in zona Fiera, saranno quasi sicuramente intitolati ad Harvey Milk, l'attivista Lgbt statunitense ucciso il 27 novembre del 1978 all'interno del municipio di San Francisco (era consigliere comunale da undici mesi) da un ex membro dell'istituzione, Dan White, che freddò anche il sindaco George Moscone.

Una delibera sull'intitolazione dei giardini è stata infatti approvata dalla giunta del Municipio 8 all'inizio di dicembre. La presidente Giulia Pelucchi (Pd) ha voluto proporla anche al dibattito in consiglio di Municipio incontrando però le barricate del centrodestra, che ha presentato 264 emendamenti ostruzionistici con cui si proponeva di sostituire il nome di Harvey Milk con quello di altrettanti papi della chiesa cattolica, da Lino (il successore di Pietro) in poi. La delibera, forte dell'approvazione in giunta, è stata quindi ritirata dal consiglio di Municipio. Andrà ora al tavolo dell'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.

"I componenti del consiglio di Municipio hanno potuto evitare di essere offesi come istituzione che rappresenta i cittadini di fronte a tali bassezze", il commento di Giulia Pelucchi: "Rappresentare i cittadini è una cosa serie, la fede religiosa dovrebbe altrettanto esserlo e contrapporre dei papi ad un attivista e politico ucciso per il proprio orientamento sessuale e per le proprie battaglie in tema di diritti civili è davvero fuori luogo. Questa intitolazione dovrebbe essere una proposta comune e trasversale e invece la destra, colma di sedicenti cristiani che di cristiano hanno ben poco, continua a non battersi per le persone innocenti che vengono uccise solo in ragione di chi amano e di chi sono".

"La destra ha tentato di boicottare la discussione presentando emendamenti affinché quei giardini fossero intitolati con i nomi dei 264 papi esistiti nella storia della chiesa cattolica", la reazione di Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli, che aveva lanciato la proposta a settembre: "Questa è la destra a Milano. Mettere in contrapposizione strumentale un uomo coraggioso che si è battuto per i diritti civili e la religione".