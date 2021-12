Il consiglio comunale di Milano vuole intitolare a Pannella i giardini a San Vittore

La città di Milano avrà (forse) i giardini intitolati a Marco Pannella, lo storico leader radicale morto nel 2016. E, se saranno, saranno quelli di piazzale Aquileia, davanti alla casa circondariale di San Vittore, un luogo simbolico viste le battaglie per i diritti dei detenuti condotte dai radicali. Una mozione in tal senso, presentata da Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, è stata approvata a fine novembre dal consiglio comunale di Milano con 19 favorevoli e 7 astenuti. Non senza qualche malcelato malumore in aula, dimostrato anche dalla bassa partecipazione al voto (appena 26 partecipanti su 48 consiglieri in carica).

La legge nazionale prevede che trascorrano dieci anni dalla morte per intitolare alcuni luoghi (come vie, piazze e giardini) ai defunti. Una regola di buon senso per 'verificare' l'effettiva importanza della persona. Ma una regola a cui si può derogare chiedendo autorizzazione al prefetto. L'ex assessore alla cultura Filippo Del Corno aveva scelto di non chiedere mai le deroghe, forse per non 'scontentare' nessuno. Ora che Del Corno è tornato all'attività professionale di compositore musicale, De Chirico ci ha riprovato e l'aula ha voltato a favore della richiesta di deroga. La questione non è terminata, perché comunque tocca alla giunta avanzare effettivamente la richiesta in prefettura e la mozione non la obbliga a farlo.

Il parere favorevole della giunta in aula

In aula, l'assessora Gaia Romani, in rappresentanza della giunta, ha dato un parere favorevole, mentre l'assessore competente Tommaso Sacchi (che ha sostituito Del Corno alla cultura) aveva preventivamente scritto a De Chirico che non avrebbe dato assenso alla richiesta di deroga. In passato era accaduta una cosa simile: Del Corno aveva dapprima dichiarato di rimettersi ai consiglieri, poi, dopo che quelli avevano approvato la richiesta di deroga per Pannella, aveva dichiarato che non avrebbe permesso deroghe.

Questa volta il voto ha segnato anche una divisione nel Partito democratico: Alessandro Giungi è intervenuto in aula per dichiarare il suo "sì", ma l'ex presidente della commissione cultura Angelo Turco, pur dichiarando di essere d'accordo, ha preferito che si rispettassero pedissequamente la regola dei dieci anni e non ha partecipato alla votazione, e con lui altri. Ora la palla passa alla giunta, su cui 'peserà' senz'altro il parere favorevole espresso in aula da Romani.