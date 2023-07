Il Comune che "cancella" l'intitolazione di un parco a Pertini

Rimane intitolato a Sandro Pertini, il giardino di Spazio Arte in via Fiorani a Sesto San Giovanni, ma il nome dell'ex presidente della Repubblica è scomparso dal cartello identificativo del parco, appena sostituito. Ed è polemica nel Comune dell'hinterland milanese. La denuncia arriva dall'ex consigliere comunale Paolo Vino, della Lista Popolare x Sesto e dei Giovani Sestesi, che ha mostrato il nuovo cartello in un video su Facebook.

Vino, che rivendica una tradizione socialista personale e familiare, ha criticato duramente il sindaco Roberto Di Stefano (Lega), che a sua volta avrebbe dichiarato più volte di provenire dalla stessa tradizione politica: "Io - ha detto Vino - se provengo da lì, lo rivendico e non me lo dimentico".

"Oltraggio alla memoria"

La notizia è stata ripresa anche da Sinistra Italiana di Sesto San Giovanni, con una durissima nota contro l'amministrazione, accusata di provare a "cancellare la memoria del presidente della Repubblica più amato dagli italiani". Sinistra Italiana sottolinea che la giunta ha "approfittato del solito restyling di facciata dei giardini per cancellare il riferimento a quel nome", e parla di "oltraggio alla memoria collettiva".

La richiesta è quella di ripristinare la targa. "I valori di libertà e giustizia sociale di Sandro Pertini - si legge nella nota di Sinistra Italiana - non potranno essere intaccati dall'odio né dall'insipienza di chi vorrebbe rimuovere la storia di una città".