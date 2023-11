"Zero morti in strada", Milano si riunisce per non dimenticare

Un momento di ricordo per chi ha perso la vita sulle strade di Milano. Domenica 19 novembre, in occasione della giornata mondiale dedicata alle vittime del traffico stradale, i cittadini si riuniranno al giardino Aristide Calderini (Sant'Ambrogio). Ritrovo previsto per le ore 15. Ad annunciarlo su Facebook l’assessora alla mobilità di Milano, Arianna Censi.

“La nuova regola che abbiamo introdotto sull’obbligo di installare i sensori per l’angolo cieco sui mezzi pesanti migliorerà la situazione a Milano, ma è stato un percorso faticoso, senza contare i ricorsi che dovremo affrontare”, spiega Censi, che chiede alla regione e al ministero dei trasporti maggiore impegno, sostegno e attenzione sul tema “spesso sottovalutato e scaricato sui comuni”.

Tra le richieste portate avanti dall’assessora, la diminuzione della velocità massima in città e un ampio lavoro sul contrasto alla sosta irregolare. Inoltre, secondo Censi una delle soluzioni è la diminuzione del numero di auto in circolazione e l’aumento dello spazio per pedoni e ciclisti in carreggiata per raggiungere l’obiettivo di zero morti in strada.