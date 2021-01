Lombardia, ecco la nuova giunta: fuori tre assessori, tra cui Gallera. Tutti i nomi

E' il giorno dell'ufficialità: Letizia Moratti, ex sindaco di Milano dal 2006 al 2011, diventa assessore regionale al welfare al posto del compagno di partito (Forza Italia) Giulio Gallera e assume anche la carica di vice presidente della giunta, in sostituzione di un altro "azzurro", il brianzolo Fabrizio Sala. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la frase di Gallera (molto criticata e non sopportata neppure dall'alleato leghista) sui medici che, nel weekend successivo a Capdanno, non erano stati fatti rientrare dalle ferie per somministrare qualche vaccino anti Covid in più. L'uscita (infelice) ha portato la Lega a prendere in mano la situazione e operare quel cambio in giunta che, a novembre, era già stato preventivato ma poi era saltato.

L'annuncio ufficiale è arrivato a mezzogiorno di venerdì da parte del presidente della Lombardia Attilio Fontana, con circa mezza giornata di ritardo rispetto agli annunci. La trattativa più intensa è stata proprio con Gallera, a cui la Lega aveva offerto un posto da sottosegretario, mentre lui avrebbe voluto restare in giunta. Risultato: Gallera rimane senza ruoli e torna a fare il consigliere regionale, riprendendo il suo scranno temporaneamente occupato dall'ex sindaco di Paderno Dugnano Marco Alparone, promosso a sottosegretario.

La nuova giunta della Lombardia

Ecco i nomi della nuova giunta. Come da previsione, all'ex vice presidente Sala vengono date deleghe "compensative" in più. Alla cultura resta Galli. Locatelli, che sostituisce Piani, prende anche le deleghe alla disabilità. Guidesi si occuperà di sviluppo economico al posto di Mattinzoli, che acquisisce le deleghe alla casa (altro tema "caldo" in Lombardia) prima "appannaggio" di Bolognini. Questi si occuperà di sviluppo dell'area metropolitana milanese.

Letizia Moratti - vice presidente, welfare

Fabrizo Sala - istruzione, università, ricerca, innovazione, semplificazione

Stefano Bruno Gallli - autonomie, cultura

Fabio Rolfi - agricoltura, alimentazione, sistemi verdi

Raffaele Cattaneo - ambiente, clima

Davide Caparini - bilancio, finanze

Massimo Sertori - enti locali, montagna, piccoli comuni

Claudia Maria Terzi - infrastrutture, trasporti, mobilità sostenibile

Melania Rizzoli - formazione, lavoro

Alessandra Locatelli - famiglia, solidarietà sociale, disabilità, pari opportunità

Stefano Bolognini - sviluppo della città metropolitana, giovani, comunicazine

Lara Magoni - turismo, marketing territoriale, moda

Riccardo De Corato - sicurezza, polizia locale

Pietro Foroni - territorio, protezione civile

Guido Guidesi - sviluppo economico

Alessandro Mattinzoli - casa, housing sociale

I quattro sottosegretari: Antonio Rossi (alla presidenza), Fabrizio Turba, Alan Rizzi, Marco Alparone.

Fontana: "Gallera stanco dopo intenso lavoro ultimi mesi"

"E' stato un lavoro molto intenso - ha detto Fontana -, dedicato all'ascolto di idee, progetti e critiche per assumere importanti decisioni che riguardano il futuro della Regione, immettendo nuove e fresche forze per permettere alla Regione di ricominciare a correre. Il punto di riferimento è la ripartenza della Lombardia, la Regioone che deve contribuire a trascinare l'intero sistema Paese. Ringrazio i tre assessori che hanno lavorato negli ultimi tre anni, e hanno messo a disposizione impegno e capacità. Hanno dimostrato grande voglia e impegno: Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera. Quest'ultimo ha svolto un lavoro pesante negli ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha accettato l'avvicendamento".