Corsico, il Movimento 5 Stelle entra in maggioranza e avrà un posto in giunta

A pochi mesi dalle elezioni, il Movimento 5 Stelle entra nella maggioranza di centrosinistra di Corsico (Milano). Lo fa sapere il sindaco Stefano Ventura, del Pd: «Il mio obiettivo, condiviso dalla coalizione che mi ha sostenuto, è quello di dare nuovo impulso alla città e offrendo la massima collaborazione a chi lavora per il bene di Corsico. Andando anche oltre gli schemi partitici. Ma condividendo valori come la legalità e il rispetto delle regole, le politiche sociali e la riqualificazione del territorio. Che hanno, come focus, Corsico e la cittadinanza».

I 5 Stelle si aggiungono così a Pd, lista civica Stefano Ventura Sindaco e lista civica Insieme per Corsico. Nei prossimi giorni verrà anche valutato un eventuale ingresso del Movimento 5 Stelle nella giunta corsichese. «Siamo onorati della fiducia che il sindaco Ventura ha riposto in noi, e siamo molto contenti di poter dare un contributo fattivo per migliorare la nostra città. Siamo pronti a portare avanti un percorso che ha una prospettiva per noi del tutto inedita», il commento di Gianluca Vitali, consigliere pentastellato, che è anche il presidente della commissione comunale antimafia. Riuscirà a tenere la presidenza? E' molto probabile che l'opposizione di centrodestra (a questo punto l'unica opposizione) darà battaglia.

Quando Italia Viva e Forza Italia erano alleate

Alle elezioni di ottobre 2020, Vitali era candidato sindaco per i 5 Stelle. Arrivò terzo con l'8,15% ed entrò in consiglio comunale come unico rappresentante del Movimento. Vinse il candidato di centrosinistra, Ventura, sconfiggendo al ballottaggio il sindaco uscente Filippo Errante, candidato per la Lega, Fratelli d'Italia e Corsico Ideale.

L'inedito - a livello locale - accordo Pd-5 Stelle non è però la prima "novità" di Corsico che, proprio alle scorse elezioni comunali, ha visto Forza Italia e Italia Viva appoggiare lo stesso candidato sindaco, il forzista Roberto Mei, arrivato quarto.