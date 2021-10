Gli assessori del Sala bis e le priorità: Pnrr, casa, salute, quartieri

Col Manuale Cencelli sulla scrivania, però riveduto e corretto, il sindaco rieletto di Milano Beppe Sala ha disegnato la nuova giunta in cinque giorni (l'aveva promesso: "Farò in fretta"), rispettando la parità di genere, confermando appena tre degli assessori precedenti, su dodici, e 'promuovendo' due donne under 30 ("una cosa che anni fa non sarebbe stata possibile").

Criterio principe, i voti di preferenza di ciascun neo assessore, ma con alcune (rilevanti) eccezioni. I tecnici saranno due: Tommaso Sacchi alla cultura, che lascia Firenze dove aveva lo stesso ruolo nella giunta Nardella. Avrà il preciso compito di valorizzare la 'grande' cultura ma anche di portarla nei quartieri e nelle periferie. Un ottimo input per un assessorato troppo spesso considerato marginale. E poi il dirigente del Comune di Milano Giancarlo Tancredi per la rigenerazione urbana, la 'vecchia' urbanistica.

Ed ora scorriamo gli assessori politici partendo dal Pd, che ne avrà sei su dodici, forte del suo 34% di voti alle elezioni del 3-4 ottobre. La segreteria cittadina ha fornito a Sala una lista aperta (ipotizziamo una decina di nomi) senza indicazione di deleghe. Il risultato è che vengono nominati assesssori i primi cinque per preferenze e la quattordicesima.

I nomi del Pd: i primi cinque e la quattordicesima

Sala ha rivendicato di aver voluto Pierfrancesco Maran (a cui vanno la casa e lo sviluppo del piano quartieri, ovvero la realizzazione della città a quindici minuti) e Marco Granelli (a cui va la sicurezza con particolare attenzione alla sera e alla notte). A caldo, dopo le elezioni, aveva in realtà detto che, per Maran, si sarebbe pensato a un ruolo fuori dalla giunta per lui. Ma il Pd ha fatto parecchio pressing per confermare un assessorato al candidato più votato in Italia a questa tornata. Quanto a Granelli, utile anche come rappresentante dell'ala cattolica del Pd, l'idea di base era che chi avesse dieci anni di assessorato alle spalle avrebbe dovuto fare un passo indietro. Alla fine è stato confermato, con una delega diversa.

Anna Scavuzzo è stata confermata vice sindaca, ma va all'istruzione ed educazione, Sala promuove poi Gaia Romani, quarta per preferenze, 25enne, protagonista di un vero exploit però preparato da mesi con tutti i giovani del Pd. Si occuperà di servizi civici e partecipazione, con lo scopo di erogare i servizi in tempi più rapidi ai cittadini. Scontato l'ingresso in giunta di Lamberto Bertolé (terzo per preferenze), a cui viene data la delicata delega al welfare sommata alla salute, perché nei prossimi anni si dovrà dialogare con la Regione anche su questo importante tema.

L'ultima assessora del Pd è la quattordicesima per preferenze: Arianna Censi, vice sindaca uscente della Città metropolitana. Si occuperà di mobilità. "L'ho scelta", ha detto Sala, "per premiare il suo ottimo lavoro in Città metropolitana, dove ha spesso fatto le mie veci". Bene, ma peccato per Diana De Marchi, instancabile dirigente del Pd, arrivata sesta per preferenze e ora al secondo mandato in consiglio comunale. Sacrificata già nel 2018 quando il partito la candidò in Senato nel collegio (perdente) di Sesto San Giovanni, lei che la conoscono tutti a Milano ovest, ed ora sacrificata nella giunta Sala-bis. Avrebbe sommato due criteri in una volta sola (preferenze e competenza): occasione mancata.

Civica e Verdi senza sorprese

E passiamo alla lista civica di Sala: qui nessuna sorpresa, gli assessori saranno Emmanuel Conte (bilancio e demanio) e Martina Riva (sport, giovani, turismo: è l'altra under 30 della giunta Sala-bis). Deleghe rilevanti e delicate. Il bilancio, ha chiarito Sala, sarà di gestione complicata, e si dovranno far fruttare in tutti i modi le proprietà comunali. Quanto al turismo, è ovviamente da rilanciare dopo la pandemia. Milano si stava consolidando come 'place to be', un luogo in cui essere, e ha enorme bisogno di riconfermarsi tale. I nomi scelti sono i due capolista, ed anche i più votati della civica: diremmo una scelta fatta mesi fa. Anche se, negli ultimi giorni, il nome di Riva era stato messo in discussione.

Facile il capitolo Verdi che, con uno straordinario 5,11%, ottengono un assessorato: va ad Elena Grandi e riguarderà l'ambiente e il verde. In questo caso sembra vi sia stato totale accordo tra lei, il sindaco e Carlo Monguzzi, il più votato della lista. "Sono vicino ai Verdi europei e ho chiesto ad Elena di lavorare con decisione sulla strada della transizione ecologica, ma anche con pragmatismo", ha commentato il sindaco.

L'assessorato ai renziani e la natura della lista riformista

L'ultima assessora politica è Alessia Cappello, coordinatrice di Italia Viva, non candidata alle elezioni. Sua la delega al lavoro e allo sviluppo economico, cruciale nel post pandemia. Nella lista riformista ('Lavoriamo per Milano con Sala'), a prendere più voti è stata un'altra esponente del partito di Renzi, Lisa Noja, che però resterà alla Camera e farà la consigliera comunale. La seconda più votata, con un centinaio di voti in meno, è stata Giulia Pastorella di Azione. E qui, a domanda diretta, la risposta di Sala è stata un po' paradossale: "Si è scelto il criterio dei voti". Ma, evidentemente, non voti personali bensì 'di partito'. In altri termini, l'assessorato spettava a Italia Viva a prescindere dalle intenzioni di Noja. "Ne ho parlato anche con Calenda (leader di Azione, n.d.r.)", ha detto il sindaco. Come a dire che tutto è stato condiviso.

Ma qui, allora, si apre una riflessione sulla lista stessa. Quella che, nel simbolo, aveva 'Sala' più grande di tutti. Quella che ha preferito non mettere alcun simbolino di partito dentro il cerchio (come invece aveva chiesto Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, uno degli altri partiti e movimenti aderenti alla lista). I promotori sono soddisfatti del loro 4% e giurano che la lista è solo l'embrione di una vera aggregazione del centro moderato e liberale in vista delle elezioni del 2023. Sarà ma, visto il criterio di scelta dell'assessore, per il momento appare più una lista di scopo, dopodiché i partiti che l'hanno composta agiscono ognun per sé. E sono visti da Sala come ognun per sé.

Giunta Sala-bis, in quale direzione andrà

Dodici nomi sono troppo pochi perché tutti (i partiti e le persone) escano contenti dopo la comunicazione della compagine. La natura fiduciaria del ruolo di assessore impone che sia il sindaco, alla fine, a scegliere. Si può non concordare con questo o quel criterio di volta in volta ma la responsabilità politica è giustamente in capo a Sala, soprattutto dopo lo schiacciante 57% con cui ha travolto tutti gli avversari al primo turno. Più ancora di chi compone la squadra, è rilevante capire in quale direzione andrà Milano da qui a cinque anni.

Sala, commentando le varie scelte, ha tracciato un programma di massima il cui punto più importante è forse l'intervento più deciso del Comune su temi regionali come le case popolari (magari cercando di arrivare a una gestione unificata, oggi divisa tra Aler e MM) e la sanità (con la prossima probabile realizzazione di 28 case della salute in città), oltre alla gestione dei fondi del Pnrr che, secondo le parole del sindaco, dovrà essere rapida. Lui stesso, infatti, la settimana prossima sarà a Roma per parlarne con vari ministri. E poi l'attenzione al lavoro e al turismo come leve per risollevare Milano dopo la pandemia, la centralità della cultura per la rinascita dei quartieri, la realizzazione concreta della città a quindici minuti portando i servizi dove ancora non ci sono. Infine il board sull'innovazione tecnologica, da affidare a esperti, e la gestione dei fondi del Pnrr, che Sala vuole tenere in capo a sé.

Gli anni post pandemia saranno certamente complicati, soprattutto per la città traino economico del Paese. E gli obiettivi che Sala ha dettato sono sicuramente ambiziosi, fanno emergere una visione di lungo periodo, da 'secondo mandato', quando si lavora per consolidare quanto si è fatto fino a quel momento e si cerca di dare alla città un'eredità duratura.