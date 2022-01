Chi sono i 3 grandi elettori lombardi che voteranno per il presidente della Repubblica

Sono stati scelti i grandi elettori della Lombardia per l'elezione del presidente della Repubblica. La delegazione è composta dal governatore Attilio Fontana (Lega), Alessandro Fermi (Lega) e Dario Violi (M5S).

I tre delegati lombardi sono stati scelti nella mattinata di martedì 11 gennaio dal Consiglio regionale attraverso una votazione. Fontana ha ottenuto 47 voti, Fermi 31, Violi 22. Quarto per preferenze, il capogruppo del Pd Fabio Pizzul con 17 voti. Tra gli altri a ricevere voti, anche Viviana Beccalossi (Misto) che ha avuto 12 preferenze e il capogruppo di FdI, Franco Lucente.

L'elezione del capo dello Stato: come funziona

Le operazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica inizieranno il 24 gennaio. Il capo dello stato viene eletto dal parlamento insieme seduta comune (camera e senato, quindi 945 tra deputati e senatori). Non solo, in aula ci saranno anche 58 delegati delle regioni; ogni consiglio regionale, infatti, nomina 3 delegati (unica eccezione la Valle d'Aosta che ne nomina uno solo). La presenza degli esponenti regionali serve ad assicurare la presenza diretta dei rappresentanti dei poteri locali.

In totale saranno 1.003 persone chiamate al voto. Nelle prime tre chiamate servirà la maggioranza dei due terzi del parlamento, nei successivi scrutini, invece, basterà la maggioranza assoluta.