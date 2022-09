Grillo: "Milano-Cortina sono Olimpiadi del cemento". Sala: "Si pentirà delle critiche"

"Cortina: Olimpiadi del cemento". Questo l'emblematico titolo di un articolo pubblicato sul blog di Beppe Grillo, nel quale viene criticato l'impatto economico e ambientale dei prossimi giochi invernali. "Si pentirà delle critiche come con Expo", è stata la replica del sindaco di Milano Beppe Sala.

"Le olimpiadi di cemento"

Dalle Olimpiadi a basso costo e 'green', si legge nel pezzo firmato dalla senatrice Orietta Vanin, "un po’ alla volta e quasi in sordina, si è assistito (soprattutto durante il governo Draghi) a tutta una serie di leggi e decreti-legge di finanziamento e rifinanziamento dei giochi (da ultimo il decreto aiuti-bis per 400 milioni di euro) che, a tutt’oggi, hanno portato l’importo economico a carico dello Stato ad oltre 2 miliardi di euro, e con il progressivo arretramento del contributo degli sponsor privati (unico sponsor, ad oggi, una catena di supermercati)".

"A questo - continua l'onorevole - è andato a sommarsi un progressivo ampliarsi degli interventi di nuova edificazione (contrariamente a quanto asserito in sede di candidatura)". Vanin cita poi le opere previste per Milano Cortina 2026 sottolineando come invece di riqualificare strutture già esistenti si sia preferito costruirne di nuove, facendo un uso del cemento che la senatrice ritiene tuttaltro che ecologico. Tra i lavori previsti vengono citati anche quelli per realizzare il palazzetto dello sport PalaItalia nel quartiere Santa Giulia.

Vanin denuncia anche "l’esclusione delle associazioni di protezione ambientale dalle conferenze di servizi per lo 'strip out' della pista da bob di Cortina". "Il paradosso, quindi - chiosa la parlamentare pentastellata - è che se Cortina verrà ricordata un giorno per un’edizione 'sostenibile' dei Giochi Olimpici invernali, lo sarà per l’edizione del 1956 e non certo per quella del 2026".

Sala: "Grillo? Si pentirà delle critiche"

"Grillo è un amico e penso che fra un po’ di anni si pentirà, come si è pentito ai tempi di aver giudicato troppo cemento anche sull’Expo - ha replicato il sindaco di Milano Beppe Sala a margine dell'incontro 'Discorso su Milano' di Matteo Renzi al teatro Parenti -. Beppe Grillo è un po’ così, dopodiché ognuno la vede a modo suo, in ogni caso non c’è tanto cemento, tanto è vero che proprio l’idea di fare queste Olimpiadi diffuse nasce dal fatto di evitare di costruire troppo".