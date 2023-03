Chi è Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia

Guido Bertolaso è stato confermato assessore al Welfare di Regione Lombardia. Il medico 73enne, subentrato a Letizia Moratti, in Lombardia era stato consulente durante l'emergenza per il covid-19. È uno dei nomi considerati in "quota Fontana".

Si tratta senza dubbio di uno dei nomi più noti della nuova Giunta Fontana. Dal 2001 al 2010 è stato direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal 2008 al 2010 sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'emergenza rifiuti in Campania nel IV Governo Berlusconi. Ha ricoperto inoltre l'incarico di commissario straordinario per molte emergenze italiane, dal terremoto dell'Aquila, alla crisi dei rifiuti, agli incendi nei boschi.

Nel pieno dell'emergenza covid-19, quando la Lombardia era travolta dalla pandemia, il 14 marzo 2020 viene annunciato che ricoprirà l'incarico di consulente personale del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un grande ospedale specialistico alla Fiera di Milano in grado di accogliere 200 pazienti in terapia intensiva seguiti da 220 medici e 500 infermieri. Il polo viene realizzato in soli dieci giorni grazie all’impiego di centinaia di addetti e alla donazione di circa 21 milioni di euro da parte di privati. Il suo impegno non si limita alla sola Lombardia. Diventa consulente in Sicilia, Marche, Umbria. In Lombardia "ritorna" il 2 febbraio 2021 per gestire la campagna vaccinale. Incarico a titolo gratuito, che termina alla fine di marzo 2022 con la fine dello stato di emergenza e dopo aver vaccinato più di 8,7 milioni di cittadini.