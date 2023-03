Hackerato il profilo Facebook del Movimento 5 Stelle

È stata hackerata la pagina Facebook del Movimento Cinque Stelle Lombardia. Il fatto, come reso noto dallo stesso M5s, è avvenuto nella serata di ieri, martedì 21 marzo.

Chi ha preso possesso della fanpage Facebook - che conta poco meno di 70mila like - ha cancellato l'immagine di copertina, la foto profilo e diversi post pubblicati nel corso degli ultimi sei mesi; attualmente l'ultimo scritto in ordine temporale risale allo scorso 26 settembre. Sempre dal M5s hanno precisato che l'attacco ha interessato la pagina del coordinatore regionale Dario Violi.

I funzionari pentastellati sono al lavoro per cercare di ripristinare il servizio e sono in contatto con Meta, società che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp. Al momento non è ancora chiaro come sia stato strutturato l'attacco hacker.