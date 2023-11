A Milano salta per la seconda volta il voto su Israele e Hamas

Per la seconda volta il consiglio comunale di Milano non è riuscito ad approvare l'ordine del giorno sul conflitto tra Hamas e Israele. Se la decisione di esporre la bandiera israeliana era stata sofferta (e alla fine si era deciso, scontentando qualcuno, di affiancarle quella della pace), sembra una 'missione impossibile' che l'aula di Palazzo Marino prenda una posizione non unitaria ma almeno non troppo divisiva su quanto sta avvenendo, dal 7 ottobre, a quelle latitudini.

L'ordine del giorno è stato presentato da Daniele Nahum, consigliere del Pd ed esponente della comunità ebraica milanese. Il testo chiedeva alla giunta di farsi portavoce per la liberazione degli ostaggi e di condannare gli episodi di antisemitismo verificatisi durante alcune manifestazioni a Milano (per le quali lo stesso Nahum e l'ex deputato del Pd Emanuele Fiano hanno sporto denuncia). Ma non c'è stato l'agognato accordo tra maggioranza e opposizione. Per Fratelli d'Italia l'ordine del giorno, che in un'ultima versione sottolineava soprattutto un appello per far sì che la Croce rossa possa visitare gli ostaggi rapiti, era troppo morbido.

Proprio Fdi, attraverso il neo consigliere Michele Mardegan (subentrato recentemente ad Andrea Mascaretti, eletto deputato), ha presentato un emendamento per chiedere che sia esposto a Palazzo Marino uno striscione per chiedere la liberazione degli ostaggi. L'emendamento, però, è stato bocciato (per Filippo Barberis, capogruppo del Pd, per far sì che il testo, già faticosamente 'limato' per venire incontro al volere di tutti, non cambiasse troppo), e la bocciatura ha fatto scatenare la bagarre in aula.

Sempre Barberis ha difeso strenuamente il testo del documento, affermando che i tre punti cardine (liberazione degli ostaggi, condanna degli slogan antisemiti e fare di tutto perché finiscano le morti civili) "sono chiarissimi". Ma non è bastato. Alla fine il centrodestra ha abbandonato l'aula e, a quel punto, per evitare il voto senza condivisione tra maggioranza e opposizione su un testo tanto importante, il centrosinistra ha fatto mancare il numero legale, con l'obiettivo di lavorare ancora qualche giorno e tornare, lunedì, con un accordo.

Alessandro Verri, capogruppo della Lega, parla di "ennesima occasione persa da parte di quest'amministrazione" e di "poca incisività" del testo presentato; per l'esponente leghista "il Pd è totalmente e vergognosamente diviso sul sostegno a Israele. A un mese di distanza dai vili attacchi di Hamas la sinistra non riesce a essere compatta nel testimoniare una vera vicinanza alla comunità ebraica milanese". E in effetti qualche 'distinguo' era arrivato anche dentro il centrosinistra. Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde, pur invitando i colleghi a non rimandare ulteriormente il voto ("facciamo la figura dei cioccolatai"), annunciando il suo voto contrario sottolineava che "la mozione parla solo della responsabilità di una delle due parti. Ma i 4 mila bambini palestinesi ammazzati dove sono finiti?".