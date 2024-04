Il glicine di Baiamonti "si arrampicherà di nuovo"

È tornata a parlare del glicine di piazzale Baiamonti, l'assessora milanese all'ambiente Elena Grandi. "Lo abbiamo protetto", ha affermato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino. Il glicine, situato nell'area in cui sorgerà il Museo nazionale della Resistenza, era stato oggetto di una dura battaglia da parte di residenti, comitati ambientalisti e anche consiglieri comunali di maggioranza, a cui aveva preso parte anche il comico Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo. Aveva avuto molto successo una raccolta firme con decine di migliaia di sottoscrittori.

Alla fine il progetto del Museo della Resistenza era stato modificato in extremis, in modo da salvare il maggior numero possibile di alberi nell'area; tuttavia alcuni tigli erano stati abbattuti e lo stesso glicine era stato potato. "Abbiamo applicato modifiche in corso d'opera a un progetto che ormai era chiuso, modificando quello che era necessario per salvare più alberi possibile", ha commentato l'assessora Grandi: "A partire dal glicine che, come stiamo vedendo, sta già ripartendo dopo la potatura. È vero che quel glicine è rimasto 'contenuto', ma nel progetto ci sarà una struttura che consentirà a questo glicine di arrampicarsi e crescere di nuovo. Diventerà quello che è stato un simbolo prima, e che resterà un simbolo del Museo della Resistenza".

"Ridicolo prendersi il merito"

Il Comitato Baiamonti Verde Comune, a fine marzo, ha mostrato la situazione attuale del glicine e ha evidenziato che la potatura sarebbe stata molto invasiva rispetto alla condizione prima dei lavori, riaffermando la preoccupazione per il futuro della pianta. "Oggi l'assessora Grandi si prende il merito di avere salvato il glicine, oltrepassando il senso del ridicolo", reagisce Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde: "Sei mesi di lotta di cittadini e comitati, 54mila firme raccolte, l'intervento di Giovanni Storti e del mondo della cultura, la quasi totalità del consiglio comunale, l'appello dell'Anpi nazionale per salvare il glicine: sarebbero avvenuti contro un problema che non c'era?". Monguzzi ricorda che il sindaco Beppe Sala aveva dato l'aut aut: "Se i cittadini vogliono il glicine, non faremo il Museo della Resistenza". "Poi - ricostruisce il consigliere - si sono accorti che glicine e museo non interferivano e hanno fatto retromarcia. Oggi le bugie. Che presa in giro per la passione e l'impegno di tante persone che hanno fatto una battaglia sacrosanta".