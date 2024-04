Ilaria Salis candidata alle europee con Alleanza Verdi Sinistra: "Voglio difendermi nel processo"

Ora Ilaria Salis è ufficialmente candidata alle elezioni europee dell'8 e 9 maggio 2024 per la lista di Alleanza Verdi-Sinistra. La sua candidatura è stata presentata a Roma, in conferenza stampa, dal portavoce dei Verdi Angelo Bonelli e dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. L'insegnante brianzola, detenuta da più di un anno in Ungheria in condizioni disumane e accusata di avere partecipato, a febbraio 2023, all'aggressione a militanti neonazisti a Budapest, ha accettato la candidatura con una lettera nella quale ha ringraziato chi l'ha supportata in Italia, a partire dai familiari e dai compagni di lotta, fino a tutta la gente comune. "I sorrisi che ho trovato ad accogliermi alle udienze mi hanno scaldato il cuore", ha scritto la donna, che in quelle occasioni è stata accompagnata in Tribunale con le catene e un guinzaglio.

"Davanti a me mesi, forse anni, ancora in questo buco nero in attesa della conclusione del processo. L'unica certezza, in questo momento, è la richiesta della procura: 11 anni di carcere duro", ha scritto ancora Salis aggiungendo di non volersi "sottrarre al procedimenti in cui sono imputata, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di proporzionalità e della presunzione d'innocenza". E ha ricordato che "situazioni di ingiustizia simili sono all'ordine del giorno in diversi Paesi d'Europa. Per questo ho deciso di accettare la candidatura: per portare l'attenzione che mi avete mostrato anche alle altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. E per trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali".

Avs "lista più vicina alle sue idee"

"Mia figlia attualmente è imputata in un processo in cui rischia di prendere 24 anni di reclusione", ha commentato il padre Roberto: "Tantissimo per una cosa ridicola. In Italia per quel reato, senza una denuncia di una controparte, non ci sarebbe nemmeno la possibilità di agire d'ufficio per un pubblico ministero". Roberto Salis ha aggiunto che Avs "è il partito più lineare con l'orientamento politico di Ilaria. Mia figlia non è in grado di scendere a compromessi sulla sua ideologia. Probabilmente una candidatura in un partito che elegge 20 candidati, 20 europarlamentari, potrebbe sembrare più sicura rispetto a candidarsi per un partito che deve combattere per raggiungere il quorum. Ma mia figlia sugli ideali non transige, per cui preferisce combattere e aiutare Alleanza Verdi e Sinistra a raggiungere il quorum". In precedenza si era ipotizzato che il Partito democratico potesse offrire a Ilaria Salis un posto in lista, ma la cosa era sfumata.

"Quando sarà eletta, Ilaria Salis avrà l'immunità", ha detto Fratoianni: "E l'immunità le consente di uscire da quel carcere, di occuparsi, più in Europa che ha bisogno di cura, nel Parlamento europeo, le consente di affrontare, di proseguire il processo con diritti pieni che oggi non le sono riconosciute". "Abbiamo candidato Ilaria Salis per fare una battaglia in difesa dello Stato di diritto, per la democrazia. Di fronte a uno Stato come l'Ungheria, più volte condannato dall'Unione Europea per la violazione dei diritti umani", ha aggiunto Bonelli.