Ilaria Salis, detenuta in condizioni disumane in Ungheria: comitato per riportarla in Italia

Un comitato per fare luce sulle condizioni in cui l'attivista anarchica milanese Ilaria Salis, 39 anni, è detenuta, da quasi un anno, in un carcere di massima sicurezza in Ungheria, e per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana in vista del processo, che inizierà tra qualche giorno. Salis è accusata di avere aggredito due militanti neonazisti nel cosiddetto 'giorno dell'onore', l'11 febbraio 2023, che furono visitati al pronto soccorso e dimessi con 5 e 8 giorni di prognosi. La donna rischia una condanna a fino a 16 anni di reclusione.

Il comitato è stato promosso dalla senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi, che lo ha presentato mercoledì 10 gennaio a Palazzo Madama in una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il padre Roberto Salis e gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini. Il processo in Ungheria, a carico di Salis, inizierà tra alcuni giorni. "Non credo possa essere un giusto processo", ha dichiarato Cucchi, "così come non è giusta e dignitosa la detenzione che sta vivendo Ilaria da quasi un anno".

"Vogliamo raccontare quanto è accaduto a Ilaria Salis", ha proseguito la senatrice Ilaria Cucchi: "Pochi conoscono la sua storia, mentre è una storia drammatica sulla quale ognuno di noi dovrebbe fermarsi a riflettere, e fare in modo che se ne parli affinché le istituzioni e il governo si sentano finalmente responsabilizzati, a distanza di quasi un anno dall'inizio della sua assurda detenzione, e intervengano come chiede lei stessa quantomeno per riportarla in Italia: Ilaria non chiede di non essere sottoposta a processo e di essere liberata, ma chiede di venire a scontare gli arresti domiciliari in Italia, che fortunatamente è ancora un Paese civile e democratico".

Secondo gli avvocati di Salis, il processo sarà molto complicato. In particolare, i testimoni non saranno ascoltati in aula ma tutto si svolgerà sulla base degli atti. I capi d'accusa, inoltre, sono pesanti, così come le pene che si prospettano. Giovedì il capogruppo di Avs in Senato, Peppe De Cristofaro, durante il 'question time' presenterà un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito alla situazione di Ilaria Salis: "Deve essere letteralmente salvata", ha concluso Ilaria Cucchi.

Detenuti al guinzaglio

Qualche mese fa, Ilaria Salis aveva descritto, in una lettera ai suoi avvocati (tramite l'ambasciata italiana a Budapest), le condizioni di detenzione. La donna parlava di malnutrizione (con il carrello dei pasti che, per la cena, non passa) e di presenza di scarafaggi e topi nelle celle. Ma anche di non avere ricevuto, all'arrivo in carcere, il pacco con gli articoli per l'igiene personale, e che, durante il trasporto dei detenuti (ad esempio in Tribunale), gli agenti, oltre alle manette per i polsi, legano anche i piedi tra loro, fissando poi un guinzaglio di cuoio tenuto all'estremità dall'agente di scorta.

Le condizioni di detenzione descritte dalla donna non sono una novità per l'Ungheria, già condannata nel 2015 per gli stessi motivi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La lettera è stata depositata dai suoi avvocati alla Corte d'Appello di Milano, con la richiesta di non dare esecuzione al mandato d'arresto europeo a carico dell'altro indagato, Gabriele Marchesi, 23 anni, arrestato da qualche mese.