Per il ministro Nordio, con Ilaria Salis ora "la strada è giusta"

La strada della richiesta dei domiciliari in Ungheria è quella giusta, almeno dal punto di vista procedurale, per migliorare la situazione di Ilaria Salis, la donna di 39 anni di Monza detenuta da più di un anno a Budapest con l'accusa di avere aggredito due militanti neonazisti nella capitale ungherese, e per la quale è appena iniziato il processo.

Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio a margine di un evento a Milano. "Siamo in una fase più avanzata dal punto di vista procedurale", ha detto il ministro ai giornalisti, aggiungendo però che, "se vi fossero aggiornamenti, non potrei dirveli". Ha confermato, comunque, che gli avvocati della donna hanno chiesto la detenzione domiciliare in Ungheria: una strada scartata per un anno dai familiari, temendo ritorsioni da parte di neonazisti.

La richiesta 'diretta' di domiciliari in Italia, invece, secondo Nordio "non è consentita dalla procedura e dagli accordi internazionali". Mentre, se fossero concessi i domiciliari in Ungheria, "allora si potrebbe procedere per una richiesta per la trasformazione degli arresti domiciliari in Italia".

Le scritte sui muri di Roma

A fine febbraio, sui muri di una via romana vicino all'ambasciata ungherese in Italia, erano comparse scritte con minacce di morte nei confronti di Ilaria Salis. Il padre aveva commentato che è "niente rispetto a quello che si vede in Ungheria". E aveva suscitato polemiche l'intervista al Tg1 del ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó, nel quale il politico magiaro aveva dichiarato che "questa signora è venuta in Ungheria con una banda di estremisti di sinistra e ha picchiato persone innocenti", dando per scontata la colpevolezza.